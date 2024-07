Wszystko zaczęło się w 1990 roku. Mając, zaledwie 1100 dolarów na koncie i bezcenny talent do przewidywania trendów, Madden postanowił skupić całą swoją twórczą energię na wyprodukowanie butów, które szybko wyznaczyły trendy na kolejne sezony. Jego projekty były nowatorskie i jednocześnie świetnie się sprzedawały.

Reklama

Zainspirowany butami noszonymi przez jego ulubione gwiazdy glam rocka z lat 70-tych, wyprodukował nowatorski model butów na platformie, który stał się początkiem nowego trendu. Dzisiaj Steve Madden to już nie tylko marka, to styl życia!

P { margin-bottom: 0.21cm; }

"Inspiruje mnie to, co noszą ludzie na ulicach od Nowego Jorku po Londyn. Moje pomysły i inspiracje czerpię z rytmu ulicy na całym świecie. Dziś to projektanci i marki kreują to co modne. Moda przyszłości będzie wszystkim tym w czym młodzi chłopcy i dziewczyny będą czuli się wygodnie i dobrze i co będą mogli dowolnie miksować wyrażając swój indywidualny styl "- mówi Steve Madden

Reklama

Połączenie mody i muzyki jest podstawą marki Steve Madden. Podobnie jak w przypadku mody i projektowania, Madden ma dar do odkrywania młodych talentów. Doprowadziło to do stworzenia zintegrowanej platformy marketingowej Steve Madden Music - promującej artystów z pomocą wielu kanałów dotarcia. Madden pracował z wielkimi gwiazdami, zanim usłyszał o nich cały świat - Lady Gaga, Katy Perry, Ellie Goulding, Katy B.