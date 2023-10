W tym sezonie stawiamy na komfort! Przyzwyczaiłyśmy się do domowych pieleszy i coraz trudniej nam przekonać się do niewygodnych szpilek "na wielkie wyjścia". Na szczęście w tym sezonie moda jest dla nas łaskawa i pozwala wybrać trochę grubszy słupek, który daje nam wygodę i stabilizację podczas chodzenia albo nawet stylową platformę, która zapewnia nam przyjemność noszenia oraz lekkie podwyższenie. Dodatkowym atutem okazuje się dobrze wyważony obcas i komfortowa podeszwa. Jeśli chcesz mieć gwarancję, że nowe buty poza walorami estetycznymi będą również wygodne, wybierz naturalną skórę i markę, która od wielu lat specjalizuje się w opracowywaniu nowej technologii obuwia i dba o komfort swoich klientek. Doskonałym przykładem jest duńska marka ECCO i innowacje z linii ECCO SHAPE - m. in. podeszwa wykonana z miękkich polimerów i cholewka dostosowująca się do krzywizny stopy.

Zanim wybierzesz się na zakupy, potrzebujesz powtórki z trendów? Oto kilka tendencji, które w ostatnich miesiącach skradły serca gwiazd i blogerek modowych.

Przede wszystkim - platforma

Na zdj. od góry: klapki ECCO ELEVATE PLATEAU SANDAL, 449 zł; czółenka ECCO SHAPE SCULPTED MOTION 55, 549 zł; klapki ECCO FLOWT LX W, 299 zł.

Kilka centymetrów wzrostu więcej i niezaprzeczalny komfort? Świat mody oszalał na punkcie platform, dzięki którym przednia część stopy nie jest narażona na ciągły nacisk. Możesz wybrać wersję na wysokim obcasie, jak Cara Delevingne i Selena Gomez, ale w tym sezonie nawet klapki i sneakersy mają pogrubioną podeszwę! Na "słoninie" chodziły modelki na pokazach mody, płaskie platformy pokochały też aktorka Sofia Vergara i skandynawska królowa modowej blogosfery Pernille Teisbaek.

Modne platformy występują we wszystkich kolorach tęczy, ale gwiazdy najbardziej upodobały sobie klasyczne modele w czerni albo graficzne połączenia czerni i bieli. Trzymając się oszczędnych barw, podkreślisz geometryczną formę sandałów czy klapek.

Fot: East News/Instagram @pernilleteisbaek/ mat. prasowe ECCO

Cytrynowe szaleństwo

Na zdj. od góry: sandały ECCO ELEVATE 75 BLOCK SANDAL, 499 zł; czółenka ECCO SHAPE 45 POINTY SLEEK, 349 zł; klapki ECCO W FLAT SANDAL II, 279 zł.

A może masz ochotę na mocne letnie barwy? Doskonale, w trendzie są owocowe odcienie, zwłaszcza cytryna i pomarańcza. Szczególnie ta pierwsza znalazła sobie stałe miejsce w szafach gwiazd. Żółte buty noszą już Camila Cabello, Heidi Klum i Beyonce.

Uwaga, żółte sukienki i spódnice też są supermodne! Możesz postawić na odważny total look albo łączyć kolorowe buty z klasyczną letnią bielą.

Fot: East News/Instagram @heidiklum/ mat. prasowe ECCO

Klasyka w paski

Na zdj. od góry: sandały ECCO SHAPE SLEEK SANDAL 65, 379 zł; sandały ECCO ELEVATE 65 BLOCK SANDAL, 349 zł; sandały ECCO ELEVATE 75 BLOCK SANDAL, 499 zł.

Najbardziej uniwersalny but na lato? To oczywiście czarne sandałki z paseczkami. Modne są wszystkie fasony - te na słupku i na szpilce, z jednym cienkim paskiem albo z krzyżówkami i wiązaniami. Paseczki sprawiają, że stopa wygląda lekko, a kostka wydaje się szczuplejsza.

Najważniejsze, że takie sandałki możesz nosić od rana do wieczora. Pasują zarówno do wieczorowej sukienki (jak u Kourtney Kardashian), jak i do casualowych stylizacji. Na co dzień noszą je top modelki Gigi Hadid i Rosie Huntington-Whiteley.

Fot: Instagram @gigihadid/Instagram @kourtneykardash/ mat. prasowe ECCO

Mocno wycięte

Na zdj. od góry: czółenka ECCO SHAPE 45 POINTY SLEEK, 349 zł; czółenka ECCO SHAPE 75 POINTY 349 zł; czółenka ECCO SHAPE 75 POINTY 349 zł.

Jakie czółenka wybrać w tym sezonie, żeby sprawdziły się zarówno w pracy, jak i wieczorem, dobrane do bardziej awangardowych stylizacji? Coraz większą popularność zdobywają te mocno wycięte, najlepiej z "dekoltem" w szpic. Wśród gwiazd najpopularniejszy jest model od Bottega Veneta, który mają w swojej kolekcji Rihanna, Rosie Huntington-Whiteley i Pernille Teisbaek. Na szczęście, żeby ubrać się w ich stylu, nie musisz wydawać kilku tysięcy złotych - podobne czółenka znajdziesz w sklepach ECCO.

Ten trend polubiła także Katy Perry, łącząc go z lakierowaną skórą, która tej wiosny przeżywa wielki powrót. Nie daj się przekonać, że błysk to propozycja na wieczór - doskonale sprawdza się nawet w połączeniu ze zwiewną sukienką.

Jeśli ty, też chcesz poczuć się jak gwiazda, weź udział w naszym konkursie. Do wygrania jest 5 voucherów po 400 złotych do sklepów stacjonarnych ECCO na terenie całego kraju - możesz wybrać tam idealną dla siebie parę butów na sezon wiosna-lato. Co trzeba zrobić? Wystarczy odpowiedzieć na proste pytanie: Który styl gwiazd i modeli marki ECCO prezentowany w naszym artykule podoba ci się najbardziej? Wypełnij formularz i... powodzenia :)

Fot: Instagram @katyperry/Instagram @pernilleteisbaek/ mat. prasowe ECCO

Materiał powstał z udziałem marki ECCO