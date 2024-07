Miałam okazję pojawić się na konferencji prasowej nowego modelu butów do biegania Reebok. Chodzi oczywiście o Reebok ZPump Fusion. Boski design, a do tego funkcjonalność, czyli kultowa pompka, dzięki której możemy dopasować but do każdej stopy. Z tymi bytami zaczynam sezon na bieganie 2015!

Reklama

Reebok ZPump Fusion

Podczas, gdy większość tradycyjnych butów sportowych składa się z kilkudziesięciu komponentów, ZPump Fusion, promując funkcjonalny minimalizm, składa się z 3 kluczowych:

TECHNOLOGIA PUMP – komora, którą wypełniamy powietrzem. Przy każdym kolejnym naciśnięciu specjalnego przycisku powietrze wypełnia puste miejsca wokół stopy, po to, aby buty były lepiej dopasowane do danej stopy i pomagały w jej stabilizacji. FUSION SLEEVE – materiał wykorzystany w cholewce buta. Lekki, bezszwowy i rozciągliwy w czterech kierunkach stretch gwarantuje responsywność oraz zwiększoną kontrolę i komfort podczas biegu. PODESZWA ZRATED – podeszwa, w której budowie zastosowano podobną geometrię do tej stosowanej w oponach sportowych o najwyższej przyczepności. Podczas nagłych zmian kierunku buty zapewniają bezkompromisową szybkość i kontrolę nad hamowaniem.

Reklama

Cena ok. 449 złotych