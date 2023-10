Butelki PET są tak bezpieczne, wygodne i łatwe do przetwarzania, że nie ma sensu eliminować ich z naszego życia. Zamiast z nich rezygnować, dajmy im drugie (a potem trzecie, czwarte itd.) życie!

Jak dać butelce drugie życie?

Odpowiednio potraktowana butelka zmienia się w cenny surowiec: rPET, z którego robi się mnóstwo przedmiotów, od zabawek, bluz sportowych, plecaków czy namiotów, po designerskie krzesła i elementy wyposażenia nowoczesnych samochodów. Butelki PET można też przerabiać – i to po wielokroć – na kolejne butelki, dzięki czemu obieg zużywanego na nie plastiku staje się coraz bardziej zamknięty. Z takiego rozwiązania korzysta np. firma Żywiec Zdrój.

Jak możesz sprawić, by opróżniona butelka zyskała kolejne życie, zamiast trafić do spalarni albo rozkładać się przez kilkaset lat? Nie musisz robić nic wielkiego ani decydować się na żadne wyrzeczenia. Po prostu wrzuć plastikową butelkę do odpowiedniego (najczęściej żółtego) pojemnika. Byłoby idealnie, gdybyś wcześniej opróżnił ją do dna, jednak najważniejsze jest to, by finalnie trafiła tam, gdzie trzeba.

Zebrane w ten sposób butelki są wielokrotnie myte, dzielone według kolorów i rodzaju tworzywa, zgniatane w łatwiejsze w transporcie pakiety, a następnie mielone, topione i przetwarzane na granulat rPET, który można przeznaczyć do produkcji najróżniejszych przedmiotów. Ten, z którego mają być zrobione butelki, musi być najwyższej jakości. Jest także rygorystycznie sprawdzany pod kątem tego, czy może mieć kontakt z żywnością.

Cały ten proces jest dość skomplikowany i zajmują się nim specjaliści, jednak dla nas kluczowe jest to, że dzięki wytwarzaniu butelek z rPET a nie z PET, można obniżyć emisję dwutlenku węgla o mniej więcej połowę! Zwiększenie wykorzystania tego surowca umożliwi wprowadzenie zamkniętego obiegu plastiku, co z kolei sprawi, że nowego tworzywa będziemy potrzebować znacznie mniej. Oznacza to także, że zużyte butelki przestaną zaśmiecać świat.

Ekologiczne rozwiązania Żywiec Zdrój

Jeśli chcesz zrobić dla planety coś jeszcze, wybieraj napoje w opakowaniach wykonanych w 100 % z rPET - oferują je marki, dla których troska o naturę jest rzeczą najważniejszą. Takim napojem jest np. 1-litrowa woda Żywiec Zdrój NIEGAZOWANY, dostępna także w butelach 5-litrowych. Jeśli wolisz wodę z dodatkami, możesz sięgnąć po ESSENCE, czyli połączenie wody mineralnej z naturalnymi aromatami owoców, warzyw lub ziół oraz soku z cytryny z certyfikowanych upraw bio (w 3 wariantach smakowych: mandarynka z trawą cytrynową, ogórek z limonką i cytryna z bazylią) - produkt, który wprowadziła do sklepów wspomniana już firma Żywiec Zdrój, również zapakowany w butelkę w 100% z plastiku z recyklingu.

System depozytowy

A gdyby tak absolutnie wszystkie butelki wykonane były z innych butelek? To możliwe!

Żeby można było wykonać butelkę w 100% z recycklingu, potrzebny jest surowiec naprawdę dobrej jakości, a o tę jakość o wiele łatwiej zadbać dzięki dobrze funkcjonującemu systemowi zbiórki butelek, który w Polsce na razie trochę kuleje. Doświadczenia innych krajów pokazują, że najlepiej sprawdza się popierany przez firmę Żywiec Zdrój system depozytowy: za każdą butelkę, którą oddamy w sklepie lub włożymy do specjalnej maszyny, otrzymamy zwrot wpłaconego przy zakupie napoju depozytu. Proste? Proste! A w dodatku znakomicie działa: dzięki takiemu rozwiązaniu udaje się odzyskać nawet 90% opakowań!

Trzymamy kciuki, by ten system został już wkrótce wprowadzony także w Polsce. Dzięki temu butelki będą robione wyłącznie z plastiku z recyklingu!

