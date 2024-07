Wycleaf Jean jakiś czemu postanowił wesprzeć kandydującego na urząd prezydenta Haiti Michela Martelly'ego. Podczas wizyty w swojej ojczyźnie doszło do ataku na niego i jego współtowarzysza, znanego rapera Busta Rhymes.



Do ataku doszło na trasie do stolicy Haiti, Porto Au Prince. Były członek The Fugees został przewieziony do szpitala, ale jak poinformowano za pośrednictwem Twittera Wycleaf Jean czuje się już dobrze i został wypisany ze szpitala. Busta Rhymes nie uległ żadnym obrażeniom.

Wciąż nie jest ustalone kto jest sprawcą zamachu. Najprawdopodobniej jednak był to atak na tle politycznym.

