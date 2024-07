Bubbleology to nie tylko bar, w którym kupisz supermodnego drinka z perełkami tapioki, ale również ciekawe miejsce urządzone w designerski sposób. Każdy wchodząc do baru Bubbleology może poczuć jak gdyby został przeniesiony do glamrockowego laboratorium szalonego naukowca. Wystrój wnętrza jest zdominowany przez neonowe kolory, bulgoczące probówki oraz naukowe równania i wykresy wyjaśniające w zabawny sposób proces przygotowania napoju.

Specjalnością tego modnego baru jest oryginalna tajwańska bubble tea, czyli kolorowy smaczny napój z umieszczanymi na dnie perełkami tapioki. Podaje się go w przezroczystych kubkach z szeroką kolorową słomką i jest absolutnym hitem w Nowym Jorku, Los Angeles, Kanadzie, Australii i całej Azji. W wersji medium kosztować będzie 12,90 zł, a wersji large 14,90 zł.

Tak wygląda bar Bubbleology przy ul. Chmielnej 26 w Warszawie: