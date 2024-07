Do wykonania makijażu Kasia Gajewska użyła:

• Podkład nr N120 HD - MAKE UP FOR EVER

• Korektor Prep+Prime Light Boost - MAC

• Puder Mineralize Skinfinish Natural - MAC

• Kredka do brwi Archery Blondshell - Soap&Glory

• Bązowa kredka nr 03 - Inglot

• Brązowy matowy cień nr 329 - Inglot

• Miedziany cień Wine - Anastasia Beverly Hills

• Brzoskwiniowy cień nr 131 R - Inglot

• Czarny żelowy eyeliner Waterproof Creme Color w odcieniu Jet - Anastasia Beverly Hills

• Cień Rose - Anastasia Beverly Hills

• Brokatowy eyeliner Glam Crystals Funk 3 - Collection

• Brokat nr 57 - Inglot

• Biała kredka Frost - Topshop

• Pigment Vanilla - MAC

• Bronzer Bahama Mama - The Balm

• Rozświetlacz Mary Lou Manizer - The Balm

• Tusz FalsifEye HD - Seventeen

• Rzęsy Black Leather - Perfect Eyelashes by KatOsu

• Pomadka w kredce Lip Crayon Nude Hero - Zoeva