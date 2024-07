Najnowszy singiel Britney Spears, "Hold It Against Me", to prawdziwy hit. Jednak do mediów wyciekła informacja, że to nie Brit miała go początkowo zaśpiewać.

Piosenka był dedykowana Katy Perry. Producent Dr Luke, który jest współautorem piosenki "Hold It Against Me", twierdzi, że ta piosenka miała być początkowo singlem na płycie Perry. Ten sam producent twierdzi jednak, że styl utworu zupełnie nie pasuje do repertuaru Katy.



- To zdecydowanie nie była piosenka w stylu Katy Perry. Chciałem, żeby nie brzmiała, jak inne moje kompozycje. Można ją wykonywać przy akompaniamencie samej gitary i nadal brzmi świetnie - mówi Luke w wywiadzie dla magazynu Rolling Stone.

Ciekawe, które wykonanie byłoby lepsze... Tego możemy się tylko domyślać.