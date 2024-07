Jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie wierzył, że uda się jej odnieść sukces. Britney Spears już od dawna ma świadomość, że jej najlepszy czas w karierze minął i pora ustąpić młodszym koleżankom. Od prawie dwóch lat światowe listy przebojów okupuje Lady Gaga, która nie tylko króluje na listach przebojów, ale również zdobywa mnóstwo nagród.

Britney ma tego świadomość, dlatego postanowiła przy najnowszej płycie postawić na klubowe brzmienia i bardziej taneczne rytmy.

Zapowiadający najnowszą płytę Britney utwór "Hold It Against Me" kilka dni temu trafił do rozgłośni radiowych i już pobił rekord, którego Gaga może Spears pozazdrościć. Piosenka Britney zadebiutowała od razu na pierwszym miejscu listy Billboardu. Co tylko potwierdza, że Spears ma siłę, której Lady Gaga nie osiągnęła do tej pory.