O tym, że Britney Spears nagrała piosenkę do filmy "Smerfy 2" było wiadomo od kilku miesięcy. Dziś premierę miał długo wyczekiwany przez fanów artystki klip do owego utworu. W teledysku do singla "Ooh La La" oprócz wokalistki możemy zobaczyć jej dwóch synów: Jayden'a James'a oraz Sean'a Federline'ów. Gwiazda w jednym z wywiadów przyznała, że to chłopcy namówili ją do nagrania motywu przewodniego do produkcji o małych niebieskich skrzatach.

Jak oceniacie nowy klip Britney. Pasuje do świata Smerfów? Czekacie na jej nową płytę?

