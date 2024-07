Ostatni album Britney Spears ukazał się na początku 2011 roku. W międzyczasie piosenkarka wystąpiła gościnnie w hicie Will.i.ama "Scream & Shout". Gwiazda pracuje od kilku miesięcy nad nowym materiałem, a zniecierpliwieni fani zastanawiali się, kiedy usłyszą pierwsze efekty.

Wczoraj na swoim Twitterze Spears nieoczekiwanie poinformowała, że jej nowy singiel będzie nosił tytuł "Ooh La La" i będzie utworem promującym film "Smerfy 2" - sequel kinowej adaptacji przygód niebieskich bohaterów. Premiera filmu zaplanowana jest na 31 lipca tego roku, a singiel ma się ukazać na iTunes jeszcze w maju.

Britney nigdy nie ukrywała, że dwójka jej synów to olbrzymi fani Smerfów, więc po wpisie gwiazdy na Twitterze możemy wnioskować, że to właśnie oni namówili mamę na nagranie nowego przeboju do filmu!

Co sądzicie o takim połączeniu Britney i Smerfów? Według nas to strzał w dziesiątkę.

