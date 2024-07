Britney Spears ostatnio imponuje formą. Czekając na trzydzieste urodziny wykorzystuje każdą chwilę i czerpie z życia w pełni.

- Wszystko, co chciałam, już w życiu osiągnęłam. To pozwala mi patrzeć na życie ze spokojem i po prostu się bawić. Nie muszę nikomu nic udowadniać. Sama o sobie decyduję i nic nie muszę. To naprawdę świetna sprawa! - powiedziała Britney w wywiadzie dla rosyjskiej telewizji.

Po tym, jak w poprzednich latach gwiazda zmagała się z licznymi problemami, rzeczywiście doskonale wiedzieć, że jest w dobrej formie. Oby tak dalej!

