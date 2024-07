W dzisiejszych czasach to nie gwiazdy czy modelki rządzą w świecie show-biznesu. Prawdziwymi królami wszystkich okładek są… graficy! Osoby, które poprawiają wszelkie niedoskonałości nawet przy obróbce zdjęć dziewczyn o idealnych proporcjach.

Jak poinformował „The Sun” Britney Spears przyłączyła się właśnie do akcji, dzięki której młodzież będzie mogła przekonać się, że wspaniałe zdjęcia jakie mogą oglądać w mediach to zasługa pracy grafików.

Okazuje się, że Britney zgodziła się, żeby jej zdjęcia bez jakichkolwiek poprawek trafiły do szkół. Akcja ma pomóc zrozumieć młodym ludziom, że idealny świat jaki znają z okładek kolorowych pism jest fikcją.

Uważacie, że to dobry pomysł?

