Brit Awards 2021: Dua Lipa w odważnej stylizacji. Jeszcze nigdy nie pokazała tak dużo!

Ten wieczór należał do Adele! W londyńskiej hali O2 Arena odbyła się wczoraj gala wręczenia nagród Brit Awards 2016. Brytyjska wokalistka została wyróżniona aż czterema statuetkami m.in. za najlepszy album i najlepszy singiel. Uznano ją także za najlepszą artystkę w Wielkiej Brytanii i najlepszą brytyjską wokalistkę na świecie. 27-letnia gwiazda nie kryła łez, gdy jedną z nagród ogłosił z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej astronauta Tim Peake. Jakie stylizacje wybrała Adele? Tego wieczoru Adele zrezygnowała ze swojej ukochanej czerni. Zobaczyliśmy ją za to w dwóch kolorowych kreacjach. Pierwszą z nich była bordowa suknia z falbanami z kolekcji Giambattista Valli. Drugą - nieco krótsza brokatowa sukienka z motywem gwiazdy, w której dominowały czerwień, granat i złoto. Uwagę zwracała w obu przypadkach biżuteria, którą wybrała Adele : bardzo oryginalne srebrne pierścionki w formie spirali z motywem kwiatów. Jesteśmy ciekawi, która ze stylizacji zwycięskiej Adele podobała wam się bardziej? GŁOSUJCIE! Zobaczcie też: 10 rzeczy, których nie wiecie o Adele! Spróbujcie rozwiązać ten QUIZ! Adele na gali wręczenia nagród Brit Awards 2016. Adele założyła bordową sukienkę z kolekcji Giambattista Valli. A co myślicie o drugiej kreacji, którą wybrała Adele...? Hot or Not?!