Adele popłakała się przy odbiorze nagrody na Brit Awards 2016! W środę późnym wieczorem w Londynie odbyła się wielka gala wręczenia statuetek muzycznych. Największą triumfatorką okazała się Adele, która zdobyła aż 4 statuetki! Artystkę wyróżniono za najlepszy album i najlepszy singiel. Poza tym zdobyła nagrody za najlepszą artystkę w Wielkiej Brytanii i najlepszą brytyjską wokalistkę na świecie. Przy tylu ważnych wyróżnieniach ciężko powstrzymać wzruszenie. Kiedy Adele weszła na scenę, aby odebrać kolejne wyróżnienie nie mogła zapanować nad płaczem i wygłosiła przemowę z podziękowaniami.

Jak widać fani i pasjonaci muzyki długo wyczekiwali powrotu Adele na scenę. Kiedy kilka miesięcy temu wokalistka zaprezentowała singiel "Hello" po czteroletniej przerwie radości nie było końca. A każdego dnia artystka biła kolejne rekordy. Przez długi czas utwór był numerem jeden na listach przebojów w 100 krajach. O wielkim sukcesie Adele świadczą też wyświetelenia jej dwóch nowych singli na YoyTubie - "Hello" ma 1 229 210 816 w zaledwie cztery miesiące. Natomiast "When We Are Young" na oficjalnym kanale gwiazdy ma 86 087 127 w 3 miesiące od pokazania go światu. Lubicie Adele?

Adele popłakała się na Brit Awards 2016 w czasie przemowy

Występ Adele na Brit Awards 2016

Adele na Brit Awards 2016