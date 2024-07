Takiej sytuacji w polskiej polityce jeszcze nie było. Wielka gwiazda światowego kina, Brigitte Bardot, napisała list otwarty do polskiej premier, Ewy Kopacz i premiera Węgier, Viktora Orbany. O co chodzi? Aktorka od lat angażuje się w walkę o prawa zwierząt. Oburzył ją więc reportaż z polskich ferm drobiu opowiadający o oskubywaniu z piór żywych gęsi i kaczek wyemitowany przez telewizję publiczną France 2. Bardot uważa, że jest to niehumanitarne i na stronie swojej fundacji zamieściła długi list.

Reklama

Zobacz: Internauci śmieją się z TEJ koszulki Ewy Kopacz. Zapłaciła za nią ponad 300 złotych!

Zdaniem Brigitte zadawanie takich cierpień zwierzętom jest "niegodne rozwiniętego kraju". W liście do premier Polski otwarcie o swoim oburzeniu:

Ta barbarzyńska czynność, która przynosi ciężkie rany oraz cierpienie ptakom, może być powtarzana aż cztery razy do roku! Rany są zaszywane w pośpiechu. Takie postępowanie jest niegodne cywilizowanych krajów. Moja fundacja zachęca konsumentów, by bojkotowali ubrania, w których wykorzystywane są pióra. Często sprzedaje się ich więcej niż wyrobów z futra, których produkcja również oparta jest na barbarzyństwie - czytamy

List kończy się nadzieję, że ktokolwiek zareaguje na jej apel. Czy Polska powinna odpowiedzieć na tak ostre słowa aktorki?

Zobacz także

Reklama

Barack Obama w Polsce: