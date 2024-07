Obecnie Rafał Maślak uchodzi za jednego z najprzystojniejszych mężczyzn w kraju, a jego poczynania na parkiecie w "Tańcu z gwiazdami" bacznie obserwują i wysoko oceniają fani. Mister Polski ma teraz szansę zostać zauważony za granicą, ponieważ startuje w wyborach Mister International 2014. Zobacz: Maślak jedzie na wybory Mister International. Tak wyglądają jego przeciwnicy.

Niewątpliwie Maślak ma teraz swoje pięć minut, które chce wykorzystać jak najlepiej. Jednak nie zależy mu tylko i wyłącznie na promocji samego siebie. Pomimo, że uchodzi za przystojniaka, który skradł nie jedno serce to pod nosem rośnie mu mała konkurencja. Chodzi o jego brata, Olka Maślaka, który w ciągu kilku dni podbił internet. Najpierw rozgrzewając profil Rafała na Instagramie do czerwoności, a później debiutując z oficjalną stroną na Facebooku:

To jest mój młodszy brat Olek. Ma 22 lata, 185 cm wzrostu, mieszka w Gorzycy koło Międzyrzecza, pracuje w tej samej fabryce, w której ja jeszcze do niedawna i.... brakuje mu wiary w siebie (u nas to już chyba rodzinne). Chcę, abyście pomogli mi, zmotywować go, do startu w konkursie Mister Wielkopolski 2015. Myślę, że ma szanse i powinien spróbować swoich sił. Jeśli zgadzacie się, z moim zdaniem - możecie dać lajka, albo napisać komentarz pod postem - Olek na pewno przeczyta PS. Wiem braciszku, że będę miał przerąbane za ten post, ale musiałem to zrobić, dla Twojego dobra. Może jak zobaczysz, że ktoś obcy uważa, że jest w Tobie potencjał, to się ogarniesz, pójdziesz na siłkę i zgłosisz na casting