To straszny czas dla Céline Dion. Dzień po śmierci męża, René Angélil, który przegrał swoją heroiczną walkę z rakiem, amerykańskie media informują, że o życie walczy także chory na nowotwór brat artystki, Daniel. Jak twierdzi nowojorski Daily News, starszy brat Céline jest w bardzo poważnym stanie. I nikt nie spodziewa się już, że 59-letni Daniel zdoła z tego wyjść…

Siostra Céline, Claudette wyznała w The Journal of Montreal, że Daniel ma raka gardła, języka i mózgu. Obecnie jest w Montrealu, otoczony przez rodzinę… Jest przy nim również 89-letnia matka - pisze Daily. - To dla nas naprawdę straszne - cytuje Claudette.