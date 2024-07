Lubię dodatki, które pasują praktycznie do wszystkiego. I właśnie taka jest bransoletka Must Have z Cocktail`me. Tradycyjna ma tylko złotą klamrę i zawieszkę. Ta posiada też dwa łańcuszki - jeden z drobnych kuleczek, drugi z grubych ogniw. Ma w sobie trochę przepychu, ale jednocześnie jest bardzo uniwersalna.

Będzie pasowała do każdej stylizacji. Uatrakcyjni, codzienny look, ale będzie też niezła do weekendowej bluzy. Ba, nawet do wieczorowej sukienki, z chęcią ją założę. Cena to 230zł.

Polecam,

Natalia Kosznik