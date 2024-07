Angelina i Brad pokochali się w 2005 roku na planie filmu „Pan i pani Smith”. Teraz na Malcie kręcą swój drugi wspólny film „By the Sea”. Już jako małżeństwo. Ale w wolnych chwilach odpoczywają z dziećmi.

Brad Pitt i Angelina Jolie na Malcie

Zaskoczyli wszystkich tajnym ślubem we Francji. Na uroczystość zaprosili tylko 20 osób. Ich miesiąc miodowy też jest nietypowy. Na Malcie kręcą film „By the Sea”, który reżyseruje Angelina. Ona jest też autorką scenariusza. Wymyśliła historię małżeństwa, które wyjeżdża na małą wyspę, by uporać się z kryzysem związku. To ich drugi wspólny film. Pierwszym był „Pan i pani Smith”, gdzie wybuchł ich romans.

Na Maltę aktorska para, jak zwykle, na plan filmowy zabrała swoje dzieci. Gdy nie grają, mają czas na wakacyjne życie. Kąpią się w morzu, spędzają wspólnie czas. W prezencie ślubnym małżeństwo sprawiło sobie jacht za 250 milionów dolarów. W przyszłym roku popłyną nim całą rodziną na wakacje. W prezencie ślubnym państwo Pitt sprawili sobie jacht.

na podstawie tekstu z działu "Światowe Życie" w Viva! 20/2014



Angelina Jolie i Brad Pitt

