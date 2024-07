U Kardashianów jest już choinka! Ekstrawagancka dekoracja zdobi dom Kris Jenner, mamy Kim Kardashian. Świeżo upieczona babcia Saint'a, który przyszedł na świat na początku grudnia, wyraźnie zaszalała! W tym roku udekorowała nie jedno drzewko, lecz aż trzy! I to jak! Choinki obwieszone są słodyczami, bombkami i kokardami! Prym jednak wiodą tradycyjne słodycze, którymi podobno zachwycona jest mała North! W tle choinki można dostrzec także inne świąteczne ozdoby, jak łańcuchy i lampi. Wszyscy wygląda bardzo okazale! Zdjęcie choinki zamieściła w sieci Kim Kardashian. To pierwsza fotka z przygotowań do świąt w rodzinie Kardashianów, lecz z pewnością będzie ich znacznie więcej. Nie możemy się doczekać! Być może wśród nich pojawi się zdjęcie najmłodszego członka familii. ;)

Kris Jenner niedawno została babcią małego Saint'a

Jej wnuczka North podobno jest zachwycona choinką babci!