Bożena z "Sanatorium miłości" w końcu przekonała widzów do siebie! Co takiego zrobiła?

W ósmy odcinku "Sanatorium miłości" nie brakowało emocji przede wszystkim ze względu na wizytę kuracjuszy w największym parku rozrywki w Polsce! Uczestnicy musieli zmierzyć się ze swoimi lękami i pokazać przed całą Polską, że są w stanie przełamać strach. Niewątpliwie najbardziej odważną kuracjuszką okazała się Bożenka, która pokonała wszelkie lęki! Czy dzięki swojej decyzji zyskała sympatię widzów?

Bożena z "Sanatorium miłości" w końcu przekonała do siebie widzów?

Bożenka z "Sanatorium miłości" to niewątpliwie jedna z najbardziej barwnych postaci w całym programie. Jak wiadomo ta uczestniczka słynie z dość odważnego stylu ubioru, który niedawno w ostrych słowach skomentowała... Wiesia.

Nigdy się do niej nie przekonam. Szanuję ją jako człowieka, ale uważam, że w naszym wieku trzeba mieć jakąś godność ubierania się. [...] Absolutnie mi Bożena nie leży. Nie pasuje mi jej sposób bycia i wymowy - powiedziała Wiesia w rozmowie z dziennikarzem portalu pomponik.pl

Widzowie również to zauważyli i z dość dużą rezerwą podchodzili do Bożeny. Jednak wygląda na to, że po 8. odcinku programu wszystko się zmieniło! Kuracjusze wybrali się do największego parku rozrywki w Polsce - Energylandii, gdzie mogli zaznać prawdziwej adrenaliny! Chociaż większość uczestników skorzystała z atrakcji, to jednak Bożena początkowo przyznała, że ma fobię, z którą ciężko jest jej sobie poradzić. Jednak po pewnym czasie uczestniczka pokazała, że potrafi być odważną kobietą, która cieszy się życiem i przełamała swoje lęki!

Chociaż Bożena bardzo się bała, to jednak wybrała się z Martą Manowską na jeden z rollercoasterów!

- Wiecznie nie mogę się cofać, wiem, że wiele ode mnie zależy. To człowiek ma zakodowane w podświadomości, w mózgu i myśli, że tak musi być.

I udało się! Zarówno uczestnicy jak i Marta Manowska byli bardzo dumni z Bożeny, że pokonała swój strach! Również widzowie zauważyli, że uczestniczka jest tak naprawdę bardzo wrażliwą i pełną ciepła kobietą. Po wszystkim Bożena rozpłakała się i stwierdziła, że warto jest robić takie rzeczy!

Bożena różnie, początek słaby, mowa o pieniądzach, potem ok, potem niestety na minus za zachowanie w basenie, teraz znów super Bożenka przełamał się. Klaustrofobia jest straszna. Ogólnie się zmieniła pod koniec na lepsze. Dobry odcinek. Bożenka mi zaimponowała :) ja też mam lęk przed takimi atrakcjami, ale może czas żebym i ja się przełamała

Komu kibicujecie w "Sanatorium miłości"? Czy Bożenka przekonała Was do siebie po wizycie w parku rozrywki? My polubiliśmy ją jeszcze bardziej!

Kuracjuszką odcinka została Barbara, która spędziła miły czas z Waldemarem!