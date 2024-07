1 z 7

Borys Szyc jeździ samochodem za co najmniej 250 tysięcy złotych! Paparazzi przyłapali aktora i jego partnerkę w luksusowym aucie marki Jaguar. Czyżby Borys Szyc szykował się do kupna nowego, bardzo drogiego auta? Jeszcze we wrześniu aktor jeździł po ulicach Warszawy stylowym skuterem, czyli słynną Vespą. Wygląda na to, że zimą Szyc zdecydował się jednośladu włoskiej marki na rzecz wielkiego auta, którego cena - w zależności od wersji - to od 250 do nawet 400 tysięcy złotych. Kolor jednak pozostał ten sam - ciemny granat.

Zobaczcie, jakim samochodem jeździ Borys Szyc! Fajne auto?

