Borys Szyc śpiewał kolędy w kościele w czasie pasterki! Aktor poderwał swoim śpiewem zgromadzonych wiernych i musimy przyznać, że poszło mu to całkiem nieźle. Gwiazdor nie mógł się powstrzymać od tego, aby odebrać ten przywilej dzieciom, które w tej parafii śpiewają co roku. Jednak nikt nie protestował. Widać, że Szyc czuje się bardzo swobodnie i wykorzystuje również swój talent aktorski, dzięki czemu na twarzach ludzi można zobaczyć uśmiechy i wiele chęci do wspólnego śpiewania. Wideo z tego wydarzenia pojawiło się na Facebooku i zostało zabawnie podpisane:

Co prawda w Lesie to przywilej dzieci, ale czasem jak już ktoś wytrzymać nie może, to godzimy się na występy starszych kolędników ;)

Borys Szyc śpiewa kolędy w kościele

Posted by Las Bielański on 26 grudnia 2015

Rzadko możemy oglądać Borysa Szyca w takich sytuacjach

Borys Szyc