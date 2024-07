Znany przede wszystkim z kilku występów w filmach o przygodach Jamesa Bonda brytyjski aktor Daniel Craig ożenił się ostatnio z Rachel Weisz. Gwiazdor postanowił też rzucić palenie. Na razie mu to jednak nie idzie.



- Ja doskonale wiem, że to mnie zabija, że jest niemiłe dla otoczenia, ale... kocham to! To sprawia mi wielką przyjemność i walka z paleniem jest przez to ciągłą walką. Trudno z tym walczyć, bo to paskudny nałóg - przyznaje Craig.

Coś o tym wiemy...

