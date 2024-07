Kosmetyczna firma L'Oreal Paris reklamuje sie hasłem: „Piękno należy do nas wszystkich”. Internauci zaskoczy…ł ejdnak ostatnio fakt, jak szerokie jest firmy pojęcie „wszystkich". W niezwykłej reklamie L'Oreal Paris wystąpił bowiem bohater „Gwiezdnych wojen” - Chewbacca.

Radość fanów serialu nie trwała długo. Okazało się, że na profilu facebookowum Star Wars HQ, kanału poświęconego „Starwarsom” na YouTube ktoś zrobił sobie żarcik. Naszym zdaniem całkiem udany.

Może zainspiruje koncert kosmetyczny do zatrudnienia Chewbaki w kolejnej kampanii ;)



Beauty belongs to all of us.

Posted by Star Wars HQ on 1 czerwca 2015