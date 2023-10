„Nie ma planety B” – hasło to pojawia się ostatnio w coraz większej ilości reklam, kampanii i publikacji. Świadomość, że wykorzystujemy zasoby Ziemi w większym stopniu, niż jest ona w stanie je zregenerować stała się dla nas oczywistością, a wdrożenie w życie kolejnych zmian to nasza najbliższa przyszłość.

Minimalizując zużycie plastiku, oszczędnie korzystając z wody czy mądrze gospodarując odpadami możemy odciążyć planetę, żyjąc w sposób bardziej ekologiczny. Ważnym hasłem staje się również elektromobilność. To termin opisujący zagadnienia związane z projektowaniem, produkcją i użytkowaniem pojazdów elektrycznych, takich jak na przykład samochody. W związku z wyzwaniami dotyczącymi zmian klimatycznych, elektromobilność ma wielkie szanse rozwoju, a niektóre marki produkujące elektryczne pojazdy przodują w rewolucyjnych i jeszcze bardziej ekologicznych rozwiązaniach. Taką jest z pewnością BMW, które może pochwalić się nowym modelem BMW iX.

BMW liderem eleketromobilności

Marka BMW postawiła sobie za zadanie stać się siłą napędową zrównoważonej przyszłości. Działania, jakie podejmuje już od kilku lat mają na celu zminimalizowanie zanieczyszczenia środowiska i zachowaniu neutralności klimatycznej. BMW Group jest pierwszym producentem samochodów, który wyznaczył do 2030 roku konkretne cele w zakresie redukcji emisji CO2 w swoim łańcuchu dostaw. Co to oznacza? Między innymi to, że emisja CO2 w całym cyklu życia pojazdów ma zostać zmniejszona o 40%. Drogą do uzyskania tego efektu jest rozwój elektromobilności. Już teraz BMW Group ma w swoim portfolio największy na świecie wybór samochodów klasy premium z napędem elektrycznym. Flagowym modelem jest nowy BMW iX.

BMW iX – samochód przyszłości

Nowe BMW to przykład starań marki na rzecz ochrony środowiska. Nie tylko jego użytkowanie, ale już sam proces produkcji zakłada najwyższe standardy ochrony środowiska i ma na celu zminimalizowanie jego zanieczyszczenia. BMW iX powstaje w zakładach w Monachium i Dingolfing, gdzie wykorzystuje się ekologiczną energię elektryczną pochodzącą z elektrowni wodnych. Dzięki takiemu zabiegowi emisja CO2 ograniczona jest aż o 80% w stosunku do produkcji pojazdów konwencjonalnych.

Oszczędzająca zasoby produkcja tego modelu to również efekt szerokiego zastosowania aluminium z surowców wtórnych oraz tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Co więcej projektowane specjalnie na potrzeby BMW iX silniki elektryczne mają konstrukcję, która nie wykorzystuje metali z ziem rzadkich, a produkcja ogniw akumulatorowych zakłada wykorzystanie litu i kobaltu pochodzących z certyfikowanych kopalni w Australii i Monako.

Wnętrze BMW iX zachwyca elegancją i designem, a również powstaje w duchu eko. Zastosowane we wnętrzu samochodu materiały to m.in. drewniane elementy z certyfikatem FSC oraz skórzane obicia garbowane naturalnym ekstraktem z liści oliwnych. BMW Group współpracuje również lokalnymi rybakami – z sieci wyłowionych z morza powstają maty podłogowe modelu iX, a zużyty i następnie przetworzony plastik służy do stworzenia tapicerki.

Czy ochrona środowiska może stać się inspiracją do stworzenia samochodu? BMW iX to przykład, że połączenie najwyższych standardów motoryzacji może iść w parze z troską o przyszłość naszej planety.

