Zaledwie kilka miesięcy temu do polskiego show-biznesu przebojem wdarł się Rafał Maślak. Świeżo upieczony Mister Polski 2014 stara się jak najlepiej wykorzystać swoje 5 minut i czerpie pełnymi garściami ze sporej już popularności. Pomaga mu w tym blog, na którym prezentuje nie tylko efekty ciężkich ćwiczeń, ale i modowe stylizacje. Przypomnijmy: Maślak zdecydował o swojej dalszej karierze. Nie chce być tylko Misterem Polski

Wszystko wskazuje na to, że na horyzoncie pojawił się godny Maślaka rywal. O karierze blogera i modela zamarzył bowiem Wojtek z Warsaw Shore. Przystojny mięśniak poinformował właśnie swoich fanów, że startuje z blogiem "Wojtek Gola Lifestyle", na którym będzie publikował posty związane z imprezami, modą i nie tylko. Na dobry start opublikował też kilka eleganckich zdjęć autorstwa Krzysztofa Adamka.



Chciałbym Was Wszystkich bardzo serdecznie powitać na moim blogu! Mam nadzieję, że będzie on jednym z najbardziej ekstremalnych, imprezowych i szalonych blogów w Polsce :)) Chciałbym pisać na nim artykuły dotyczące siłowni, zdrowego lecz nie zawsze :))) stylu życia, pokazać Wam jak i gdzie się ubieram, dawać pomysły na fajne stylówki oraz dzielić się z Wami moimi przemyśleniami. Jak wiecie zwiedziłem dziesiątki klubów jeżdżąc po całej Polsce i poza jej granicami w poszukiwaniu najciekawszych miejsc na dobrą zabawę. Pobawię się tutaj w specjalistę do spraw imprezowania i będę podrzucał Wam najciekawsze kluby oraz eventy, które warto odwiedzić - zapewnia Wojtek.