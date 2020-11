Black Friday Sinsay 2020. Oto najmodniejszy puffer jacket za mniej niż 70 złotych. Ten model rządzi na Instagramie

Najmodniejsza kurtka tego sezonu za mniej niż 70 złotych? To możliwe! Black Friday w Sinsay jest już w pełni i możecie upolować prawdziwe perełki. Wchodząc na stronę internetową sklepu Sinsay od razu wyświetla Wam się komunikat o fantastycznych przecenach. Wybierając zakładkę "dla niej" możecie znaleźć między innymi tą fantastyczną kurtkę, w której my zakochałyśmy się od razu!

Black Friday Sinsay 2020. Hitowa kurtka za mniej niż 70 złotych! Ten model to must have tego sezonu

Wyprzedażowe szaleństwo ruszyło pełną parą! Tegoroczny Black Friday to w szczególności czas wzmożonych zakupów online - jak wiadomo z powodu pandemii koronawirusa wiele sklepów jest zamkniętych, a my w dalszym ciągu powinniśmy się izolować. Na szczęście popularne sieciówki jak np.: Sinsay dostosowały swoje strony do potrzeb klientów, dzięki czemu możemy przebierać w całej gamie promocji.

Tym razem w nasze oczy rzuciła się fantastyczna, puchowa kurtka, która rządzi w tym sezonie! Kurtka z wysoką stójką doskonale sprawdzi się zarówno do casualowych, jak i eleganckich stylizacji. Jest zapinana na zamek, a do tego posiada dwie kieszenie cargo z przodu, w których pomieścisz wszystko. Oprócz tego, że jest modna, to do tego bardzo ciepła - gwarantujemy, że na pewno w niej nie zmarzniesz!

Mat. prasowe

Z okazji Black Friday ta kultowa kurtka dostępna jest za jedyne 69,99 zł! Do wyboru macie aż 6 odcieni - czarny, golden brown, khaki, fioletowy, niebieski i różowy. Z pewnością każda z Was znajdzie idealny kolor dla siebie.

Mat. prasowe

Puchowa kurtka to pozycja obowiązkowa w tym sezonie, dlatego jeśli jeszcze nie masz jej w swojej szafie, to koniecznie powinnaś rozważyć tę propozycję! Black Friday to idealny moment na zakup nowości do garderoby.