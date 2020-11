Małgorzata Kożuchowska to niekwestionowana ikona stylu i inspiracja dla wielu kobiet, która błyszczy nie tylko na czerwonych dywanach, ale również w codziennych sytuacjach. Tym razem aktorka pochwaliła się swoją stylizacją z jesiennego spaceru, jak zawsze trafioną w punkt. Długi, camelowy płaszcz i botki, które z nim zestawiła, zachwyciły internautów, a te znajdziemy w CCC! I co więcej, teraz zapłacimy za nie aż o 30% mniej!

Małgorzata Kożuchowska w botkach z CCC! Na Black Week kupimy je o wiele taniej

Małgorzata Kożuchowska pokazała się w najmodniejszych butach, które utrzymują się w ścisłej czołówce światowych trendów już od kilku sezonów. Jak się okazuje, aktorka do swojej jesiennej garderoby wybrała zamszowe, ciemnobrązowe kowbojki z przetartymi noskami marki Lasocki, które znajdziemy w CCC! Dodatkowo w popularnym sklepie już teraz czuć klimat nadchodzącego piątku. Sieciówka postanowiła nie czekać dłużej i właśnie zacząć Black Week, czyli tydzień podczas którego ze specjalnym kodem super modne buty kupimy za mniej niż 180 zł!

Botki, które wybrała Małgorzata Kożuchowska po użyciu kodu "BLACK" kosztują 174,99 zł. Patrząc na to, że wcześniej musieliśmy zapłacić za nie 249,99 zł, musimy przyznać, że to naprawdę wyjątkowa okazja. Co więcej, dostępne są one jeszcze w dwóch różnych kolorach - czarnym i camelowym, a każde z nich idealnie sprawdzą się do casualowej stylizacji.

Mat. prasowe

Skusisz się na model, który wybrała Małgorzata Kożuchowska?