Black Friday 2019 w tym roku wypada 29 listopada 2019 - jest to ostatnia sobota listopada. To tego dnia zaczynają się największe wyprzedaże w 2019 roku. Większość sieciówek bierze udział w promocyjnej akcji w Black Friday 2019, wśród nich: H&M, Zara, Reserved, Mohito, Sinsay, CCC, Deichmann i wiele, wiele innych. Z każdym dniem lista sklepów biorąc udział w akcji Black Friday 2019 się rozrasta. Nowe sklepy, które zgłaszają, że wezmą udział w Black Friday 2019, pojawiają się na liście na stronie black-friday.pl. My na stronie Party.pl również cały czas aktualizujemy listy sklepów, które będą organizować wyprzedaże. Najnowszą listę ze wszystkimi sklepami i markami znajdziecie poniżej.

Black Friday 2019. Nowa lista sklepów, która bierze udział w wyprzedażach

Oto lista sklepów, która bierze udział w Black Friday 2019:

H&M

Gatta

OleOle!

ECCO

4F

Intimissimi

Smyk

Zalando

Duka

IKEA

Sephora

Camaïeu

Orsay

Promod

Calzedonia

Venezia

Sinsay

Mohito

Reserved

Douglas

Cropp

CCC

Deichmann

Gino Rossi

Answear

Showroom

Kazar

Diverse

Wojas

Wittchen

Simple

Puma

Top Secret

House

Media Markt

Pandora

W.KRUK

Empik

Lady Makeup

RTV Euro AGD

BonPrix

Media Expert

Philips

Decathlon

New Balance

Allegro

INTERSPORT

home&you

Foreo

Eobuwie

Ta lista cały czas się rozszerza, nowe sklepy dołączają.

Na co warto polować w Black Friday 2019? Na pewno na sukienki karnawałowe. Większość ubrań w sieciówkach będzie przeceniona o ok. 30 procent.

Warto również pomyśleć o ciepłej, puchowej kurtce, która posłuży ci przez minimum kilka sezonów.

Cyber Monday a Black Friday 2019. Czym się różnią?

Przypomnijmy, że 2 grudnia (poniedziałek) zacznie się Cyber Monday - jeśli nie zdążysz upolować ukochanej rzeczy na przecenie w Black Friday, zawsze pozostaje ci czatowanie na wyprzedażowe szaleństwo w poniedziałek - wtedy zaczynają się wyprzedaże internetowe.