Co podarować podarować mamie 26 maja? Modną biżuterię w stylu gwiazd!

Czy twoja mama jest wyjątkową kobietą? Z okazji Dnia Matki chciałabyś jej podziękować najpiękniej, jak tylko potrafisz, za miłość, poświęcenie i czas? Podaruj jej prezent, który w każdej chwili będzie jej przypominać o tym, jak bardzo ją kochasz. Niestety, nie zawsze można być blisko swojej mamy – pewnie masz już swoje własne życie, a czasem dzielą was setki, a nawet tysiące kilometrów. Dlatego warto dać jej taki podarunek, który będzie mogła mieć zawsze ze sobą, czyli… biżuterię! Według nas najlepszą propozycją jest biżuteria Lilou. Dlaczego? Po pierwsze, jest po prostu przepiękna! Możesz wybierać wśród klasycznych modeli, jak i tych bardziej odważnych i designerskich. Jesteśmy pewni, że z łatwością znajdziesz coś, co będzie idealnie pasować do twojej mamy. Po drugie, biżuterię Lilou możesz spersonalizować i wygrawerować osobistą dedykację. Po trzecie, Lilou kochają gwiazdy, takie jak Paulina Sykut-Jeżyna, Agnieszka Radwańska, Alicia Keys, Nicole Scherzinger i wiele innych!

Mat.prasowe

Biżuteria dla fanki klasyki

Twoja mama jest raczej tradycjonalistką i lubi klasyczną, elegancką biżuterię? Powinny przypaść jej do gustu modele z perełkami. Bransoletka Ariane to stylowa kombinacja 3 beżowych sznurków, 6 małych, różowych perełek oraz serca. Delikatna, ale niebanalna! Jeśli twoja mama lubi subtelne kolczyki na sztyfcie, polecamy model Luck z perłami. Fankom wyrazistej i wyrafinowanej biżuterii powinny spodobać się kolczyki koła z zawieszkami z perłą. Czyż nie są piękne? :)

Mat.prasowe

Biżuteria na szczęście

Pragniesz, aby szczęście zawsze uśmiechało się do twojej mamy?:) Obdaruj ją naszyjnikiem z zawieszką Luck. Kolekcja Luck to talizmany składające się z kropel szczęścia ułożonych w kształt koniczyny – kultowego symbolu marki. Podaruj mamie trochę słońca i kup jej naszyjnik albo kolczyki z kolekcji Sun z żółtym kwarcem. Ten kamień symbolizują stabilność i bezpieczeństwo, które w obecnych czasach na pewno każdemu się przyda. Twoja mama jest sentymentalna? Naszyjnik z literką "M" będzie jej osobistym amuletem!

Mat.prasowe

Najmodniejsza biżuteria sezonu

Istnieją kobiety, które niezależnie, czy mają 20 lat, czy 70, zawsze wiedzą co w modzie piszczy! Jeśli do tego grona zalicza się twoja mama, wybierz jedną z tych propozycji. Kolczyki modułowe z żywicy z lilijką to prawdziwy hit sezonu! Nadadzą niebanalnego charakteru każdej stylizacji i podkreślą kobiecą urodę. Kolejny pomysł to designerska bransoleta Paw, w której można dostrzec inspiracje motywami epoki Art Nouveau. Jeśli chcesz, żeby twój prezent był jeszcze bardziej osobisty, wybierz pierścionek ze znakiem zodiaku twojej mamy z kolekcji Zodiac. Na sam koniec mamy coś, co nie jest biżuterią, ale… nie możemy o niej zapomnieć! Torebka Maia, bo o niej mowa, zdobyła już serca takich gwiazd, jak Edyta Górniak, Agnieszka Radwańska czy Małgorzata Kożuchowska. Jesteśmy pewne, że i twoja mama się w niej zakocha!

Mat.prasowe

Biżuteria z grawerunkiem

Jeśli chcesz podarować coś bardzo osobistego, wybierz biżuterię z możliwością wygrawerowania cytatu czy np. serduszka. Większość modeli Lilou posiadają taką możliwość, jednak my mamy swoich ulubieńców. Zacznijmy od dwóch pięknych naszyjników w kształcie serduszka. Naszyjnik z Łapaczem Emocji z dwoma sercami to propozycja dla fanek niebanalnej biżuterii. Romantyczkom spodoba się klasyczny naszyjnik z sercem. Inny pomysł? Bransoletka Moon z medalikiem - została wykonana z howlitu zwanego kamieniem mądrości i spokoju. Jeśli twoja mama lubi nosić kolczyki, możesz jej podarować urocze kolczyki koła z zawieszkami w kształcie serca. Wyrażają więcej niż 1000 słów!

Jesteśmy pewni, że prezent w postaci biżuterii Lilou sprawi każdej mamie dużo radości!

Mat.prasowe

Materiał powstał z udziałem marki Lilou