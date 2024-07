Tegoroczna jesień jest dla fanów Dody jest wyjątkowa - wokalistka wydała niedawno swój nowy singiel "Wkręceni (High Life)", który będzie promował film o tym samym tytule, zwiastując jednocześnie trzeci solowy album artystki. Promocja utworu ruszyła już pełną parą. Przypomnijmy: Efektowne show Dody z programu Kuby Wojewódzkiego

Reklama

To jednak nie koniec atrakcji. Kilka miesięcy temu Doda zapowiadała realizację koncertowego DVD z jej trasy "Fly High Tour", która cieszyła się ogromną popularnością w całym kraju i doczekała się nawet nominacji do Róży Gali w kategorii Muzyka. Nagranie miało być wyprodukowane w wakacje, ale z przyczyn technicznych zostało wstrzymane. Dziś Doda na swoim Facebooku poinformowała, że koncert z niespodziankami zostanie zarejestrowany już 28 listopada we Wrocławiu! Bilety na to wydarzenie można już kupić w Empiku, Saturnie oraz sieci Media-Markt.

Koncert we Wrocławiu jest odpowiedzią na tysiące próśb i sygnałów, jakie dostawaliśmy od fanów podczas wakacyjnych występów. Wszyscy jednogłośnie twierdzili, że jest to moja najlepsza trasa koncertowa, więc postanowiliśmy zrobić fanom niespodziankę i ją zarejestrować! Już teraz zapraszam wszystkich do Hali Stulecia, nie może tam zabraknąć nikogo, kto był pod wrażeniem Fly High Tour… będzie się działo! – obiecuje Doda.

To pierwsze takie wydawnictwo w karierze Dody, dlatego dla fanów to niemalże święto. Kto się wybiera?

Zobacz: Doda o nowej płycie: Zawsze drę ryja, teraz będzie szok

Zobacz także

Reklama

Sesja promocyjna Dody do nowego singla "Wkręceni (High Life)":