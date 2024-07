KONKURS ZAKOŃCZONY!

Lista laureatów (aktualizowana co godzinę):

1. Bilet nr 1 - Marcin Grzymkowski

2. Bilet nr 2 - Karol Górski

3. Bilet nr 3 - Rafał Czuchryta

4. Bilet nr 4 - Aneta Kopczyk

5. Bilet nr 5 - Paula Smok

Już w najbliższy czwartek Doda zagra koncert we Wrocławiu. Będzie on zwieńczeniem trasy Fly High Tour i z tej okazji zostanie zarejestrowany na DVD! Pierwsze takie wydarzenie w życiu Dody przyciągnie tłumy fanów. Ty też masz okazję tam być! Wystarczy, że weźmiesz udział w naszym konkursie.

Nagrody

Do wygrania jest 5 podwójnych zaproszeń na koncert Dody Fly High Tour, która odbędzie się 28 listopada w Hali Stulecia. Wstęp na imprezę tylko dla osób pełnoletnich. Bilety zostaną przekazane przez firmę zewnętrzną na miejscu, w dniu wydarzenia (szczegóły w regulaminie konkursu).

Zadanie konkursowe

We wszystkich newsach na temat Dody jakie ukazały się na AfterParty.pl ukryliśmy 5 numerowanych (1-5) biletów. Każdy kto znajdzie jeden z nich - wygrywa go! Uwaga, liczy się czas, bowiem kto pierwszy - ten lepszy! (wszystkie newsy o Dodzie tutaj)

Przykładowy bilet:

Czas trwania konkursu

Na zgłoszenia czekamy do 25 listopada 2013, do 10:30

Wyniki ogłosimy w tej aktualności na górze strony, 25 listopada 2013, od godziny 13.00 do godziny 18.00 (co godzinę jeden zwycięzca).

Regulamin konkursu

Swoje odpowiedzi wysyłajcie na adres redakcja@afterparty.pl w tytule wpisując "DODA NR BILETU" (Np. "DODA NR 3"). W treści obowiązkowo wklejcie nr aktualności, w której znaleźliście bilet. Pamiętajcie o podaniu imienia i nazwiska, adresu e-mailowego i daty urodzenia.

Do dzieła!

Tak wyglądały poprzednie koncerty Dody w ramach trasy Fly High Tour. Przypomnijmy, że we Wrocławiu show gwiazdy zostanie rozbudowane i wzbogacone o nowe utwory: