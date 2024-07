Jessica Biel oraz Justin Timberlake znów mają się ku sobie. I to na tyle poważnie, że coraz częściej mówi się o ślubie pary, a Jessica poważnie marzy o dziecku!

- Zaręczyny ogłoszą lada dzień. Potem na pewno pojawi się wątek dziecka. Szczególnie, że Jessica zmieniła już dietę i wyznała wprost, że jest gotowa do zostania matką. Justin powoli przyjmuje to wszystko do wiadomości, chociaż obawia się, że rola męża i ojca poważnie załamie jego karierę. Dla Jessiki zrobi jednak wszystko, bo naprawdę ją kocha - czytamy w magazynie "Now" wypowiedź z anonimowego źródła.

Szykuje nam się zatem wielkie, głośne wesele!

