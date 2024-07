Wszystko wskazuje na to, że Justin Bieber nie oszczędzał w tym roku na przedświątecznych zakupach. Piosenkarz, który zadbał o prezenty dla swojej rodziny nie zapomniał również o najlepszym przyjacielu Ryanie Butlerze. Okazuje się bowiem, że Justin Bieber kupił mu wymarzony samochód.



Chlopak nie omieszkał się nim pochwalić super prezentem na swoim twitterze. Wkleił taki oto wpis ze zdjęciem:



Koszt takiego auta, to ok. 25 tysięcy dolarów, czyli 80 tysięcy złotych. Justin okazał się więc wyjątkowo hojnym Mikołajem. Aż strach pomyśleć co podarował bliższej rodzinie.

