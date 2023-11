Szukasz bezprzewodowych słuchawek? Jest tylko jeden słuszny wybór – Huawei FreeBuds 3. Zdobyły już 9 prestiżowych nagród i doceniają je eksperci na całym świecie. Jednak dla nas najważniejsze jest to, że posiadają wiele funkcji, które bardzo ułatwiają życie, gwarantują doskonały dźwięk, a przy tym są proste w obsłudze. I za to kocha je redakcja Party.pl! Uwaga, nowość od Huawei możesz teraz wygrać w naszym konkursie!

Reklama

Inteligentna Redukcja Szumów

Mat.prasowe Huawei

Huawei FreeBuds 3 to prawdziwa ekstraklasa wśród bezprzewodowych słuchawek. Dlaczego? Zacznijmy od funkcji Inteligentnej Redukcji Szumów, która zapewnia krystalicznie czysty dźwięk, nawet w trudnych warunkach zewnętrznych. Inteligentny procesor dźwięku identyfikuje i wygłusza niepożądane odgłosy z otoczenia. Dzięki temu możesz słuchać swoich ukochanych piosenek nawet w bardzo zatłoczonym metrze czy restauracji. Funkcję można szybko uruchomić (także wyłączyć), stukając dwukrotnie w lewą słuchawkę.

Wzmocnienie głosu podczas rozmów

Inteligetna redukcja szumów działa również podczas prowadzenia rozmów. Dzięki niej rozmówca będzie zawsze wyraźnie słyszeć twój głos – niezależnie od tego, czy idziesz ulicami miasta, czy jesteś w domu. Co więcej, specjalnie zaprojektowany moduł mikrofonu w obu słuchawkach skutecznie ogranicza niepożądany dźwięk wiatru, umożliwiając komfortowe prowadzenie rozmów podczas biegania, a nawet jazdy na rowerze (do 20 km/h)! Jak to możliwe? To zasługa wbudowanego czujnika przewodzenia kostnego głosu. Słuchawki Huawei FreeBuds 3 wykrywają wibracje generowane przez struny głosowe, co pozwala na wzmocnienie i wyodrębnienie twojego głosu podczas rozmów telefonicznych.

Studyjna jakość dźwięku Huawei FreeBuds 3

Mat.prasowe Huawei

Design Huawei FreeBuds 3 został stworzony z myślą o wygodzie użytkowników. Dzięki wąskiej i zaokrąglonej konstrukcji, dobrze leżą w uchu nawet w czasie aktywności fizycznej! Co więcej, gwarantują również studyjną jakość dźwięku. Precyzyjny i czuły przetwornik dynamiczny został zaprogramowany tak, by wyraźnie odtworzyć każdy dźwięk zgodnie z jego oryginalnym brzmieniem. Uwielbiasz bas w utworach? Spodobają ci się dedykowane minituby basowe, zapewniające pełniejsze i dynamiczniejsze brzmienie niskich tonów.

Superszybka łączność? To zasługa Bluetooth 5.1

Słuchawki Huawei FreeBuds 3 zostały wyposażone w innowacyjny chipset Kirin A1, który jako pierwszy na świecie udostępnia łączność Bluetooth 5.1 w standardach BT/BLE w urządzeniach noszonych! W połączeniu z zaawansowaną technologią transmisji i przetwarzania dźwięku zapewnia superszybką łączność, a tym samym – doskonałą synchronizację dźwięku z obrazem.

Ładowanie indukcyjne

Mat.prasowe Huawei

Znasz to uczucie, gdy chcesz posłuchać muzyki, a w twoich słuchawkach właśnie padła bateria? Z Huawei FreeBuds 3 to ci nie grozi. Etui, w którym umieszczone są słuchawki, pozwala na bezprzewodowe ładowanie urządzenia, również za pomocą smartfona wyposażonego w funkcję ładowania zwrotnego. Czas pracy słuchawek na jednym ładowaniu wynosi aż 4 godziny, a łącznie nawet 20 godzin, jeśli są używane razem z etui ładującym. Można również ładować je tradycyjnie przez kabel.

Parowanie ze smartfonem

Mimo zaawansowanych funkcji, obsługa słuchawek jest dziecinnie prosta! Pierwsze parowanie Bluetooth ze smartfonem przeprowadzasz w tradycyjny sposób, na ekranie pojawi się dedykowane okno. Kolejne będą już automatyczne – wystarczy otworzyć etui. Jak włączyć muzykę? Dwukrotne dotknięcie prawej słuchawki odtwarza lub przełącza utwory, a lewej — jak wspominaliśmy – włącza/wyłącza aktywną redukcję szumów. Odtwarzanie wstrzymywane jest automatycznie po wyjęciu słuchawek z uszu, a wznawiane po ich ponownym włożeniu.

Design słuchawek Huawei FreeBuds 3

Mat.prasowe Huawei

Na deser zostawialiśmy wygląd Huawei FreeBuds 3. Są minimalistyczne, nowoczesne i bardzo urocze! Możesz je schować w stylowym, okrągłym etui ładującym i bez problemu zmieszczą się nawet w małej kieszeni. Dostępne są w klasycznej czerni lub bieli.

Rekomendowana cena – 699 zł.

Konkurs!!!

A teraz czas na wyjątkowy konkurs, w którym można wygrać bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds 3!

Co trzeba zrobić? Napisz nam, która cecha słuchawek Huawei FreeBuds 3 jest dla ciebie najważniejsza i dlaczego. Czekamy na najciekawsze odpowiedzi!

Wyniki konkursu!

Edyta M., Siemiatycze

Sylwia Sz., Przasnysz

Jerzy Cz., Szczecin

Gratulujemy!

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Huawei