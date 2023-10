Życie bywa trudne i zaskakujące. Ostatnie miesiące dosadnie pokazują, że pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zaplanować, czy nawet przewidzieć. Cały świat nagle się zmienił i każdy z próbuje się jakoś odnaleźć w tej nowej, niełatwej rzeczywistości. Co możemy zrobić? Spróbować zachować spokój i dbać o wewnętrzną równowagę. Tylko jak pracować, kiedy równocześnie ty i twoja druga połówka ma home office? Albo skupić się na książce, gdy dzieci w drugim pokoju bawią się przy akompaniamencie krzyków i wrzasków? Jeszcze gorzej, kiedy od nadmiaru wolnego czasu twój sąsiad postanowił zrobić remont i budzi cię odgłos wiertarki. Na szczęście, istnieje sposób na całkowite i przyjemne odcięcie się od całego świata!

Odpocznij ze słuchawkami Huawei Free Buds Pro

Czy myślimy o czarach albo wyjechaniu do buddyjskiego klasztoru? Nie! Wystarczą ci nowe, bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds Pro z funkcją inteligentnej dynamicznej redukcji szumów. O co w tym chodzi? Inteligentna technologia identyfikuje rodzaj szumów wokół użytkownika, automatycznie dostosowuje poziom redukcji hałasu do środowiska i przełącza się na odpowiedni tryb. Trybami można zarządzać również z poziomu aplikacji AI Life, w której do wyboru są 4 – dynamiczny, komfortowy, ogólny i najwyższy. Po włączeniu trybu „świadomość”, słuchawki odtwarzają muzykę w najwyższej jakości, przepuszczając jednocześnie głosy z otoczenia. Dzięki temu możesz równocześnie słuchać muzyki i leżeć pod kocem, ale i kontrolować sytuację w domu np. czy twoje dziecko nie zaczęło płakać. Huawei Free Buds wyposażone są także w funkcję ochrony przed wiatrem, która zapewnia krystaliczny dźwięk nawet w trudnych warunkach pogodowych, dlatego sprawdzą się doskonale podczas spaceru czy biegania.

Długi czas pracy baterii i nowe gesty

Huawei FreeBuds Pro, używane razem z etui ładującym, umożliwiają aż 30 godzin słuchania muzyki, a bez użycia etui – do 7 godzin ciągłej pracy. Najnowsze słuchawki obsługują ładowanie bezprzewodowe Huawei SuperCharge, dzięki czemu w zaledwie 10 minut mogą naładować się do 30% przewodowo i 18% bezprzewodowo.

To nie koniec innowacji! Huawei FreeBuds Pro zyskały również nową, bardziej rozbudowaną nawigację za pomocą gestów – jednokrotne „uszczypnięcie” słuchawki pozwala odebrać lub zakończyć połączenie, a także wstrzymać lub odtwarzać muzykę. Dwukrotne uszczypnięcie odrzuca połączenie lub pozwala odtwarzać następny utwór, a trzykrotne – odtworzyć poprzedni utwór. Uszczypnięcie i przytrzymanie lewej lub prawej słuchawki umożliwia kontrolowanie trybów redukcji szumów, a przesunięcie w górę lub w dół po brzegu słuchawki pozwala regulować głośność odtwarzania. Słuchawki idealnie dopasowują się do użytkownika i są prawie niewyczuwalne podczas noszenia.

Bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds Pro pozwolą odciąć ci się od świata, na twoich własnych zasadach!

