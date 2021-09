Bezczel nie żyje. Wytwórnia zdecydowała się na poruszający gest po śmierci rapera

NOVIKA – tytułowana już królową clubbingu czy nawet jego matką wciąż aktywnie działa na polskiej scenie klubowej. Już 18 marca Novika wystąpi w klubie The View, czyli w najmodniejszym miejscu na mapie klubowej Warszawy! Jej długoletnia działalność to od początku jedna wielka kolaboracja. W gronie artystów, z którymi współpracowała znaleźli się m.in. Smolik, Jacek Sienkiewicz, Envee, Marcin Czubala, Maximilian Skiba, ceniony niemiecki producent Lovebirds, czy Hot Toddy z Crazy P. Wydała trzy solowe albumy, ostatni pt. “Heart Times” ukazał się w 2013 roku. Novikę regularnie można usłyszeć w klubach u boku Mr. Lex’a oraz na antenie Czwórki z audycją Leniwe serwuje Novika. Pracuje również nad czwartym krążkiem, ale w pierwszej kolejności dzieli się się owocami współpracy z utalentowanymi producentami w krótszej formie. EP’ka „NOVIKA COLLABS” ukazała się w barwach wytwórni Otake Records w grudniu 2015. Do utworów nagranych z cenionymi rodzimymi producentami powstały teledyski - "Can't Resist" (Novika & Pete Grace) oraz "Secret Passage" (Novika & Kasp). Wydawnictwo uzupełniają świetne remixy autorstwa młodych, rozchwytywanych producentów – Michała Wu. z duetu Xxanaxx oraz Baascha. W czerwcu 2015 na kompilację "Audioriver - 10 Tears in Płock" trafił utwór "Push The Beat" będący owocem współpracy Noviki z duetem Rawski & iRobot. Do piosenki powstał radosny teledysk, w którym wystąpili znajomi oraz przedstawiciele rodzimej sceny alternatywnej jak Baasch czy Sorry Boys.” Zobacz: Natalia Nykiel rusza w wielką trasę koncertową "Error Tour". Novika wystąpi w The View w Warszawie!