Od kilku miesięcy zagraniczne media żyją kryzysem w związku Beyonce i Jaya-Z. Para przygotowywała się już podobno nawet do rozwodu. Wszelkie plotki na ten temat ucięli jednak na ostatniej gali MTV, gdzie czule obejmowali i przytulali na scenie. Przypomnijmy: To nagranie robi prawdziwą furorę w sieci. Córka Beyonce naśladuje ją na VMA

Reklama

Kilka dni temu cały świat obiegła sensacyjna informacja - Beyonce jest w drugiej ciąży. Podobno gwiazda zrezygnowała z alkoholu, a jej mąż robi wszystko, by zapewnić jej spokój. Artysta doskonale wie, jak podsycić plotki na ten temat. Na ostatnim wspólnym koncercie we Francji muzyk zmienił tekst jednej ze swoich piosenek, sugerując, że artystka rzeczywiście spodziewa się dziecka. Zamiast "I replace it with another one" ("zamieniam na inne") zaśpiewał "pregnant with another one", co oznacza mniej więcej - "ona znowu jest w ciąży").

Jeśli to prawda, to gratulujemy. A jeśli to tylko prowokacja, to czekamy na oficjalny komentarz.

Zobacz: Beyonce ścięła włosy. Pokazała fryzurę w koszulce za 50 złotych



Zobacz także

Reklama

Beyonce na wakacjach z córką: