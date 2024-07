Do sieci trafił właśnie kawałek promujący sport wśród młodzieży. Do aktywności postanowiła namówić sama Beyonce! Piosenka"Move your body" wpada w ucho i jest w sam raz do słuchania podczas uprawiania sportu.

Do nas najbardziej przemawia prężne ciało Beyonce w kusych spodenkach i zielonych podkolanówkach.

Żywy dowód na to, że warto się trochę poruszać!

