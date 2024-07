Wrześniowe wydania "Vogue'a" są najważniejszymi numerami w ciągu roku. Po wakacyjnej przerwie Vogue wraca z najważniejszymi trendami na jesień i zimę. I większą liczbą stron. Anna Wintour, redaktor naczelna najważniejszego magazynu o modzie, przywiązuje wielką wagę do każdego wydania, ale to traktuje szczególnie, dlatego na okładkach wrześniowych wydań pojawiają się też wyjątkowe twarze.

W tym roku okładkę zdobi Beyonce z mokrymi, pofalowanymi włosami, a piękną sesję wykonał niezawodny Mario Testino. Co ciekawe królowa Bey jest trzecią czarnoskórą kobietą, która trafiła na okładke magazynu. Wcześniej udało się to Naomi Campbell i Halle Berry. Dla Beyonce to nie jest pierwsza okładka "Vogue'a" - wcześniej była w 2009 i 2012 roku.

My jesteśmy zachwyceni! A jak Wam się podoba?

There’s only one September Issue, and there’s only one @beyonce. Click the link in our bio to see more from inside the cover. Photographed by @mariotestino, styled by @tonnegood. Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Vogue (@voguemagazine)

