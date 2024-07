Teledysk do najnowszej piosenki „Countdown” utrzymany jest w klimacie lat 60. Beyonce, w klipie zmienia ubrania, fryzury i makijaż niemal w każdym ujęciu. Ciekawym elementem jej stylizacji są paznokcie w pastelowym odcieniu pomarańczy!

Lisa Eldridge, twórczyni wiosennej linii lakierów Chanel wybrała właśnie ten kolor do przyszło-sezonowej palety barw marki.



Beyonce, stała się niepisaną ambasadorką tego koloru, co o nim myślisz? Czy będzie hitem?







