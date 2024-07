Już w maju nakładem wydawnictwa Dobre Historie zostanie wydana pierwsza w Polsce biografia Beyoncé Knowles zatytułowana "Crazy In Love".

Autorem "Crazy In Love" jest znakomity brytyjski dziennikarz muzyczny Daryl Easlea znany z łam: Mojo, BBC, The Guardian czy The Independent, twórca biografii: Madonny, Cher, The Supremes.

Po raz pierwszy w Polsce. Jedyna biografia tak głęboko analizująca życie i twórczość największej divy wszech czasów – Beyoncé Knowles.

Tempo rozwoju jej kariery przywodzi na myśl sukces Michaela Jacksona. Beyoncé w wieku zaledwie kilkunastu lat zyskiwała już wierne grono fanów z Destiny’s Child – girlsbandem o burzliwej historii, będącym trampoliną do jej solowej kariery. Dziś trzydziestojednoletnia artystka ma na swoim koncie szesnaście nagród Grammy, a jej ubiegłoroczne zyski szacowane są na 40 milionów dolarów!

Beyoncé to chodząca instytucja – piosenkarka, aktorka, kreatorka mody, filantropka, bizneswoman, twarz wielu marek, wierna żona i oddana matka. Dla wielu dziewczyn i kobiet jest kimś więcej niż tylko gwiazdą znaną z okładek kolorowych pism. Bey inspiruje miliony fanów na całym świecie, a historia jej pełnego wzlotów i upadków życia przekonuje, że wszystko jest możliwe.

Kilka słów o książce:

Crazy In Love dokumentuje karierę oraz prywatne życie Beyoncé Knowles. To porywająca opowieść o jej pracy, miłości, relacjach z rodziną i małżeństwie z królem hip-hopu Jayem-Z. Ta ekscytująca i niezwykle wymowna biografia stanowi efekt wieloletniej obserwacji oraz zrozumienia sensu nieustannie zmieniającej się kariery Beyoncé. Daryl Easlea nie pomija drażliwych faktów i nie uwydatnia sukcesów. Tworzy wielobarwny obraz prawdziwej Bey.

Crazy In Love to książka o tym jak kochać, walczyć o lepszą przyszłość i realizować swoje marzenia, ani przez chwilę nie tracąc wiary we własne możliwości. Bo jak przekonuje sama Bey – Life is but a dream.

Kilka słów o autorze:

Daryl Easlea – brytyjski dziennikarz i krytyk muzyczny znany m.in. łam z takich tytułów prasowych, jak: Mojo, BBC, The Guardian, czy The Independent. Autor zbierających nagrody i pochwały biografii, m.in. Madonny, Cher, czy The Supremes. Współtwórca „Encyklopedii Muzyki Popularnej” oraz książki „1001 płyt, których musisz posłuchać zanim umrzesz”.