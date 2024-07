Fotograf Oliviero Toskani jest twórcą specyficznych i kontrowersyjnych kampanii reklamowych Benettona. To właśnie on wykreował kontrowersyjne reklamy z całującymi się księdzem i zakonnicą!

Tym razem wrócił z wyjątkowo odważnymi zdjęciami, które mają promować włoską markę. Na zdjęciach można zobaczyć amerykańskiego prezydenta Baracka Obamę, który całuje się z chińskim przywódcą Hu Jintao. Jednak to nie wszystko!



Na kolejnych zdjęciach z kampanii widzimy francuskiego prezydenta Nicolasa Sarkozy całującego się z niemiecką kanclerz Angelą Merkel, a także papieża Benedykta XVI, który zastygł w pocałunku z egipskim imamem Mohamedem Ahmedem el-Tayebem.



A wszystko pod pięknym hasłem „unHATE” (przyp. tłumaczenie: nie nienawidź).



Jak oceniacie tę kampanię?



