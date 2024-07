Kilka tygodni temu w Sopocie gościł festiwal Top of The Top 2013, podczas którego wystąpiło wiele międzynarodowych i lokalnych gwiazd. Skupiono się przede wszystkim na najpopularniejszych wykonawcach z lat 80-tych, którzy przypomnieli swoje wielkie przeboje. Przypomnijmy: Plejada gwiazd na Sopot Top of the Top Festival 2013

Jedną z gwiazd była Belinda Carlisle - żywa legenda muzyki pop tamtego okresu, autorka takich przebojów jak choćby "Heaven is a place on earth" czy "La Luna". Belinda to także ikona społeczności homoseksualnej, artystka wielokrotnie udzielała swojego poparcia tym środowiskom i podkreślała, jak ważną część jej bazy fanowskiej stanowią geje i lesbijki.

W wywiadzie dla AfterParty.pl, który był jednocześnie jedynym udzielonym podczas wizyty w Polsce, Belinda przyznała, że jej znajomi to w 95% geje i lesbijki, również jej syn jest gejem i nie wyobraża sobie innej sytuacji. Dodała też, że uważa homoseksualistów za osoby z dużo lepszym gustem niż heteroseksualiści.

Zobaczcie nasz wywiad z ikoną lat 80-tych poniżej:



