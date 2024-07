Suknie ślubne Oscara de la Renty to odzwierciedlenie marzeń wielu przyszłych panien młodych. Nic dziwnego, bowiem projektant łączy romantyczny styl z nowoczesnością.

W najnowszej jesiennej kolekcji również nas nie zawiódł. Znajdziemy w niej puszyste bezy uszyte z muślinu. Długie opinające suknie z szyfonu, ale także krótkie sukienki zaskakujące ciekawymi połączeniami.

Naszą uwagę przykuła krótka suknia z prostym gorsetem w zimnym, jasnoniebieskim kolorze. Spódnica została uszyta z piór w kolorze złamanej bieli. Całość projektant przepasał w talii kokardą. Naszym zdaniem to naprawdę wyjątkowa kreacja.

W kolekcji de la Renta jak zwykle zadbał o szczegóły. Wykończone ręcznie falbany i doskonałe (muślin, włoski jedwab, organdyna, tafta) materiały. W tej kolekcji znajdą się propozycje zarówno dla wielbicielek minimalizmu jak i tych, które "tego dnia" chcą wyglądać jak księżniczki.

A Wy, co sądzicie o sukniach ślubnych zaprojektowanych przez Oscara de la Rentę? Chciałybyście mieć je na sobie podczas swojego ślubu?



