Jeżeli lubisz świeży, swobodny, bezpretensjonalny, miejski styl mamy coś dla Ciebie. Sklep internetowy BeJeans.pl! To nowy adres z modnymi dżinsami i butami. Powinna do niego zajrzeć każda fanka mody i poszukiwaczka najnowszych trendów.

Dla kogo jest BeJeans.pl?

Doskonale odnajdą się w nim wszyscy fani jeansowego stylu. Przejrzysty układ, intuicyjna nawigacja oraz sprawna obsługa zamówień sprawiają, że zakupy są wygodne i bezpieczne. Co ważne klienci, którzy źle dobrali rozmiar mogą bezpłatnie dokonać zwrotu lub wymiany zakupionych produktów. To tzw. zakupy z opcją „przymierz w domu". W sklepie BeJeans.pl doskonale odnajdą się zarówno wszyscy fani jeansowego stylu – zarówno kobiety jak i mężczyźni. Przejrzysty układ, intuicyjna nawigacja oraz sprawna obsługa zamówień sprawiają, że zakupy są wygodne i bezpieczne. Co bardzo ważne klienci, którzy nie trafili ze swoim rozmiarem mogą bezpłatnie dokonać zwrotu lub wymiany zakupionych produktów – to tzw. zakupy z opcją „przymierz w domu".

Co zajdziecie na BeJeans.pl?

BeJeans.pl, jako licencjonowany sklep oferuje marki kojarzone głównie z jeansami, czyli Levi`s, Lee, Wrangler oraz szeroką ofertę butów. Sklep ma najszerszą na rynku ofertę butów Vagabond. Dostępne są także takie marki jak: Pepe Jeans London, Steve Madden, Guess, Clarks, Emu, 7Mil, Bayla i Daniel Wellington. Łącznie to ponad 1000 starannie wyselekcjonowanych produktów - od butów po zegarki.

Nie jesteście przekonane do zakupów w internecie? Wybierzcie się do jednego z 10 sklepów stacjonarnych. Znajdziecie je m.in: warszawskim CH Wola Park, Malcie w Poznaniu oraz w Gdyńskim Klifie.