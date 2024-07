Justin Bieber pnie się bardzo szybko po szczeblach kariery. Ulubieniec nastolatek już nie długo będzie miał swoją figurę woskową w najsłynniejszym muzeum świata - w muzeum figur woskowych Madame Tussauds.

Reklama

Koszt produkcji takiej figury to bagatela - 150 000 funtów!

- Nie ma wątpliwości, że Justin wywołuje sensację na całym świecie. Otrzymujemy mnóstwo próśb od fanów ze wszystkich kontynentów, którzy bardzo chcieli, by w naszych zbiorach znalazła się figura młodego wykonawcy. Jesteśmy przekonani, że to, co zobaczą olśni ich - zapewnia Liz Edwards, PR Manager muzeum.

Reklama

Przygotowanie figury trwa już ponad cztery miesiące, odsłoniecie nastąpi w okolicach urodzin Biebera. Trzeba przyznać, że to niebanalny prezent.