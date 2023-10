Światna wiadomość dla fanów "Love Island. Wyspa miłości"! Okazuje się, że już wkrótce zobaczymy nowe odcinki hitowego reality-show! Władze Polsatu podjęły decyzję o kontynuowaniu produkcji. Program znów poprowadzi Karolina Gilon. A kiedy stacja wyemituje drugi sezon "Love Island"?

Pierwsza Polska edycja "Love Island. Wyspa miłości" był prawdziwym hitem Polsatu. Program był emitowany w jesiennej ramówce stacji. Jak przypomina portal wirtualnemedia.pl program oglądało średnio 653 tys. osób. O tym, że powstanie kolejna odsłona show Karolina Gilon mówiła nam już kilka miesięcy temu.

Pierwszy sezon obejrzał się bardzo dobrze. Z czego jesteśmy zadowoleni. Jako prowadząca jestem też bardzo szczęśliwa, że Polska jest już gotowa na tego typu programy. Aktywność widzów w internecie oraz na aplikacji jest dowodem na to, że wszyscy pokochali "Love Island", więc nie widzimy innej opcji, dlatego w ostatnim finałowym odcinku powiedziałam wymowne "do zobaczenia w drugim sezonie "Love Island" - mówiła dla Party.pl Karolina Gilon.

Polsat rozpoczął już castingi do drugiej edycji "Love Island. Wyspa miłości". Według doniesień portalu wirtualnemedia.pl program trafi do jesiennej ramówki Polsatu. A to oznacza, że o oglądalność będzie walczyć z "Hotelem Paradise", emitowanym na TVN 7! Szykuje się gorąca jesień!

Będziecie oglądać? My z pewnością!

